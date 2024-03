Il maltempo continua ad imperversare sulla Liguria e resta attiva sino alla mezzanotte di oggi l’Allerta Gialla per piogge intense, nevicate ma anche vento forte e mareggiate.

Particolarmente preoccupante la serie di frane e smottamenti che stanno interessando un territorio che non riesce più a scaricare la pressione dell’acqua che cade dal cielo. I terreni sono inzuppati e il rischio di frane e smottamenti è elevato.

Nel comune di Calice al Cornoviglio, nello spezzino, la Regione sta lavorando con la Provincia e il Comune per far partire domani i lavori di realizzazione di un bypass o di una corsia emergenziale a seguito della frana che ha interessato la Sp20. Unica strada alternativa è costituita da una strada comunale

Nel comune di Crocefieschi, Pieve Ligure e Rossiglione: sulle strade comunali interessate da frane è stato istituito il senso unico alternato

Nella zona del comune di Ortovero: a Ventimiglia si è verificata una serie di frane in particolare in Val Bormida, sulla strada statale 453 della Valle Arroscia in zona Camporosso, dove uno smottamento ha reso inagibili tre bungalow

Nell’area del comune di Dolcedo: i tecnici della Provincia stanno intervenendo con un escavatore per rimuovere un grosso albero dalla sede stradale in via Regina Margherita

Nell’area del comune di Varazze: alcuni detriti sono caduti sulla passeggiata pedonale di lungomare Europa, chiusa al transito; domani è previsto un sopralluogo dei tecnici del Comune.