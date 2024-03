Genova – Inizia male la mattinata per il traffico cittadino ed autostradale con un mezzo pesante in avaria all’uscita del casello di Genova Ovest sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia.

Avaria che sta causando pesanti ripercussioni sia sul traffico locale che su quello autostradale con rallentamenti in uscita al casello.

Traffico molto intenso anche sulla A12 Genova – Livorno tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 Genova Milano e, sempre sulla A10 tra Genova Pegli e Genova Ovest e allacciamento con la A7