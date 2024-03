Genova – Gallerie allagate, cascate d’acqua dalle volte e dai viadotti. Sono i disagi incontrati dagli automobilisti e dai trasportatori che hanno avuto la disavventura di mettersi in viaggio oggi, con il maltempo, sulle autostrade liguri colpite dal maltempo.

Chi ha viaggiato sulla A12 Genova – Livorno ha trovato gallerie allagate nel tratto tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 ma anche vere e proprie cascate d’acqua che scendevano dai viadotti come all’uscita di Genova Nervi, nel levante genovese.

Situazioni allarmanti che stanno sollevando roventi polemiche sui social considerato che le gallerie allagate e dove l’acqua cade dalla volta con una certa potenza sono spesso quelle stesse su cui si è intervenuto con lavori che hanno bloccato a lungo i tratti autostradali.

In molti si domandano se esistono controlli “super partes” per i lavori eseguiti e che dovrebbero aver messo in sicurezza i tratti interessati da mesi e mesi di lavori.

Certamente l’importanza delle precipitazioni è rilevante, anche in considerazione dell’allerta maltempo diramata ma in molti fanno osservare che ormai, il livello delle precipitazioni è questo e sarebbe auspicabile un adeguamento delle misure di protezione e sicurezza alla situazione sempre meno “straordinaria” e sempre più “abituale”.