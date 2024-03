Monesi di Triora (Imperia) – Indagini in corso per ricostruire le circostanze della tragedia che ha portato alla morte di uno degli sciatori travolti ieri da una valanga in località U Baghettu, sotto al rifugio La Terza, a quota 1.800 metri di altitudine sopra Molini di Triora.

Nell’incidente è morto Simone Rossi, 44 anni, ex assessore al Turismo di Alassio e imprenditore agricolo molto conosciuto. Insieme a lui sono stati investiti dalla massa di neve altri sciatori che si sono fortunatamente salvati. Due donne sono in gravi condizioni all’ospedale di Mondovì ed una terza è riuscita ad uscire da sola dalla neve ed ha chiamato i soccorsi che sono arrivati sul posto ed hanno subito iniziato le operazioni di ricerca e salvataggio rese difficoltose da una 50ina di centimetri di neve fresca che potrebbero essere all’origine della tragedia visto che nella zona era in atto l’allerta valanghe proprio per i rischi connessi alla instabilità di importanti masse di neve non stabilizzata.

E sembra che il gruppo travolto dalla valanga stesse percorrendo una vecchia pista sotto il rifugio, considerata da sciatori esperti. Resta da capire se la pista fosse aperta e se il gruppo fosse consapevole o meno dei rischi.

Cordoglio ad Alassio, dove Rossi era stato assessore al Turismo e dove era molto conosciuto per la sua attività e per le iniziative cui partecipava.