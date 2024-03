Genova – Dopo l’addio clamoroso di Mabel Riolfo, ormai ex consigliera regionale della Lega, il partito del carroccio potrebbe presto perdere altri “big”.

Voci sempre più insistenti darebbero infatti per “pronti a lasciare” anche il presidente del Consiglio Regionale Gianmarco Medusei, fortissimo nello spezzino, e Brunello Brunetto, che detiene il record dei voti in provincia di Savona.

I rumors agitano la politica locale ma non dovrebbero avere peso sull’attuale maggioranza che sostiene il presidente Giovanni Toti che appare “ben saldo” al suo posto.

Ben diversa la situazione tra le fila della Lega dove l’eventuale conferma dell’abbandono di Medusei e Brunello aprirebbe una stagione di forte discussione interna, soprattutto per le motivazioni delle scelte dei consiglieri.

Se infatti Mabel Riolfo, eletta nell’estremo ponente ligure, non ha fatto mistero della sua decisione, annunciata con le dimissioni nello scorso consiglio regionale. Ben diverso è il discorso per i due possibili “trasfughi”.



Se per Medusei non si può nascondere una certa incompatibilità di carattere con la senatrice Stefania Pucciarelli, spezzina come lui, e la vicinanza del suo braccio destro con Fratelli d’Italia, meno chiare le motivazioni che spingerebbero Brunello Brunetto.

Gli stessi rumors, però, avvertono che il passaggio potrebbe non essere immediato. La crisi aperta da Mabel Riolfo potrebbe ricompattarsi in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno per garantire quanto più possibile l’elezione ad euro-deputato di Francesco Bruzzone per poi “esplodere” subito dopo.

Per Brunello Brunetto sarebbe già aperta la strada per l’ingresso nel gruppo di Forza Italia anche in vista delle amministrative regionali del 2025.