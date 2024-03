E’ scattata alla mezzanotte e terminerà salvo modifiche alle 15 la nuova Allerta Gialla per maltempo diramata ieri sera da Arpal in base alle previsioni meteo per le zone del centro e del Levante della Liguria.

In seguito alle piogge attese e vista l’alta reattività del reticolo idrografico, non si escludono repentini innalzamenti dei livelli idrometrici nei bacini piccoli e medi. La persistenza delle precipitazioni potrà provocare innalzamenti significativi anche sui corsi d’acqua maggiori, in particolar modo sulle aste del Magra e del Vara. Per questo motivo, l’allerta idrologica si concluderà alle ore 18:00 di domani.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore:

GIOVEDI’ 28 MARZO: Un nuovo impulso instabile determina un peggioramento delle condizioni atmosferiche durante la notte e la mattina, con quantitativi elevati su C e significativi su E, e rovesci di intensità fino a moderata su C. Alta probabilità di temporali forti su BCE e bassa su A, possibili colpi di vento durante i fenomeni più intensi. Venti meridionali di burrasca forte su C, di burrasca su ABE e fino a forti su D, con raffiche più intense su capi costieri esposti e crinali. Mareggiate intense lungo tutte le coste per onda lunga di libeccio.

VENERDI’ 29 MARZO: Tra notte e primo mattino ancora instabilità con rovesci fino a moderati su B. Venti forti da Sud-Est su BCE, con raffiche superiori su capi costieri esposti e crinali. Mare localmente agitato su C per onda da Sud, molto mosso altrove.