Frana di Bargagli, ruspe e tecnici al lavoro per riaprire la strada

Genova – Ancora ruspe e mezzi al lavoro, lungo la statale 45 e sulla strada che conduce ai paesi di Viganego, Cisiano e Terrusso per mettere in sicurezza l’enorme frana che è scivolata sulla strada interrompendo i collegamenti con Bargagli e l’entroterra genovese a partire dalla località La Presa.

Le ruspe sono arrampicate da giorni lungo il ripido pendio sovrastante la strada per rimuovere la grande quantità di detriti che incombe sulle due strade per poi consentire la rimozione del materiale a valle.

Il passaggio del traffico avviene lungo la strada per Davagna, sebbene vengano segnalati altri cedimenti mentre Viganego, Cisiano e Terrusso restano ancora isolate con circa 400 persone costrette a muoversi lungo una stretta mulattiera in condizioni di manutenzione pessima.