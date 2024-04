Liguria – Provocherà disagi alla circolazione ferroviaria anche in Liguria lo sciopero generale indetto per la giornata di oggi, giovedì 11 aprile, da Cgil -Cisl e Uil.

I lavoratori dovrebbero incrociare le braccia dalle 9 di questa mattina e sino alle 13.

Trenitalia, in una nota, assicura che Frecce e Intercity viaggeranno regolarmente.

Possibili limitazioni o cancellazioni sono invece previste per i treni regionali, fatta eccezione per la regione Campania.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi.