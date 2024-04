Genova – Inizia male la settimana per il traffico su strade ed autostrade con coda sull’autostrada A12 Genova – Livorno, tra Recco e Genova Nervi a causa di un incidente.

Rallentamenti e cosa anche sulla A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla per lavori che causano il restringimento di carreggiata anche tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone.

A Genova la polizia locale segnala coda e disagi a ponente, in via Pra’, nell’omonimo quartiere, a causa di un altro incidente stradale.