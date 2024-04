Celle Ligure (Savona) – Un incidente si è verificato nella serata di ieri sull’Aurelia all’altezza dello svincolo per procedere in direzione del casello autostradale di Celle Ligure.

A rimanere coinvolti nel sinistro stradale una macchina e una moto. Come spesso accade in queste occasioni, ad avere la peggio è stato l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasportato in codice giallo, di media gravità, all’ospedale San Paolo di Savona.

Da chiarire la dinamica dell’incidente.