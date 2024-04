Recco (Genova) – Un nuovo brusco calo delle temperature è previsto per i prossimi giorni e il Comune ha già predisposto una autorizzazione all’accensione in deroga degli impianti di riscaldamento.

Il sindaco Carlo Gandolfo ha firmato questa mattina l’ordinanza per una proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale, dal 15 al 30 aprile, per 8 ore giornaliere, suddivise in due fasce orarie da 4 ore. Il provvedimento è motivato dalle previsioni di un abbassamento delle temperature al di sotto della media stagionale.

“Riteniamo opportuno disporre la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale. La misura è necessaria per rendere più confortevole la permanenza nelle proprie abitazioni alla popolazione, soprattutto per quella più anziana” ha dichiarato il sindaco Gandolfo.

L’ordinanza sarà revocata solo nel caso in cui le temperature climatiche dovessero innalzarsi