L’ingresso di un nucleo freddo in quota nella giornata di giovedì determinerà un aumento dell’instabilità sul Centro-Levante nel pomeriggio e un’ulteriore diminuzione delle temperature, che si porteranno su valori inferiori alle medie del periodo. Successivo miglioramento venerdì, prima di un weekend caratterizzato da variabilità e un po’ di freddo nelle ore notturne.

Queste le previsioni meteo di Arpal per domani e dopo:

GIOVEDÌ 18 APRILE La rapida discesa di aria fredda in quota favorisce, durante le ore pomeridiane, una fase instabile con rovesci e temporali sparsi, soprattutto a Levante, di intensità al più moderata. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da colpi di vento e grandine di piccole dimensioni. Dal pomeriggio rinforzo della ventilazione di tramontana con raffiche di burrasca fino a 60-70 km/h su AB, 50-60 km/h altrove con valori maggiori sui rilievi.

VENERDÌ 19 APRILE Nella notte venti ancora forti dai quadranti settentrionali su tutte le zone in attenuazione in mattinata. Rotazione dai quadranti meridionali e nuovo rinforzo dal pomeriggio fino a 40-50 km/h.