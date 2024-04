Arenzano (Genova) – E’ stato trasferito all’ospedale Gaslini di Genova il bambino ferito questo pomeriggio nell’incidente frontale avvenuto in lungomare Kennedy tra due auto.

Le vetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare e le 4 persone all’interno sono rimaste ferite e sono state soccorse e trasferite in ospedale.

Sul posto sono accorse le ambulanze della Croce Bianca di Cornigliano, la Croce Verde Pegliese, la Croce Oro di Sciarborasca e della Croce Rossa di Cogoleto che hanno trasferito i feriti all’ospedale Evangelico di Voltri, al Villa Scassi di Sampierdarena e, appunto, al Gaslini.

Fortunatamente i feriti non sarebbero gravi ma la strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso con ovvi disagi per il traffico locale nel fine settimana.