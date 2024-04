Genova – Un impatto violentissimo e due motociclisti sbalzati dal sellino mentre i mezzi a due ruote “carambolano” sull’asfalto mentre il traffico si ferma per poi andare in tilt. Grave incidente, questo pomeriggio, intorno alle 17,30 in LungoBisagno Istria, in Valbisagno.

Due motocicli si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare e i due centaur sono rimasti feriti in modo grave.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, le forze dell’ordine e la polizia locale che ha iniziato le indagini per la ricostruzione di quanto avvenuto.

Il traffico nella zona è andato il tilt per la durata dei soccorsi e della bonifica per liberare la strada dalle carcasse delle moto e dai pezzi sparpagliati in giro.

I feriti sono stati trasferiti all’ospedale San Martino ma non sarebbero in pericolo di morte.