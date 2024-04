Genova – Mattinata da incubo per tutti coloro che si sono messi in viaggio lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo. Un maxi tamponamento si è verificato poco prima delle ore 8:00 nel tratto compreso tra Genova Pegli e Genova Aeroporto.

Il sinistro stradale ha coinvolto almeno quattro vetture e ha di fatto mandando in tilt tutta la circolazione in direzione levante. Sul posto soccorsi e polizia stradale: il bilancio sarebbe di due persone ferite, una trasportata in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi e l’altra curata sul posto.

Al momento sono ben nove i chilometri di code registrati, con Autostrade che consiglia l’uscita al casello di Genova Pra’. Le ripercussioni iniziano a farsi sentire anche lungo la viabilità ordinaria, con traffico intenso in tutte le principali strade dei quartieri di ponente.