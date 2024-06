Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della persona travolta da un’autobus, ieri pomeriggio, mentre attraversava la strada in via Lagustena.

Il pedone è stato gettato a terra ed avrebbe sbattuto violentemente la testa riportando un importante trauma.

Subito soccorso dalle persone presenti nelle vicinanze, il pedone è stato poi stabilizzato dai volontari della Croce Gialla intervenuta sul posto in servizio di emergenza 118.

La persona è stata velocemente trasportata in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso del vicino ospedale San Martino dove i medici si sono riservati la prognosi.

Sul luogo del brutto incidente anche la polizia locale che ha raccolto gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.