Alassio la località con le spiagge più care d’Italia. A dirlo una classifica redatta da Altroconsumo che ha diffuso i dati nazionali che annunciano un rialzo medio dei prezzi di circa il 4%.

Una analisi che Altroconsumo avrebbe condotto prendendo in esame 10 località e monitorando i prezzi di 211 stabilimenti

Tra le 10 località monitorate c’è anche Alassio, che è risultata quella in cui gli stabilimenti sono più costosi: fino a 392 euro alla settimana.

Il panorama poco edificante per la Liguria prosegue con il giudizio secondo cui la nostra regione sarebbe quella con meno spiagge libere d’Italia.

Una legge regionale prevederebbe che le spiagge libere e libere attrezzate debbano essere almeno il 40%, ma secondo i dati, la soglia in alcuni Comuni arriva a malapena al 20%.

Già pronta la risposta del Sindaco di Alassio che ha ribadito che quella diffusa è una buona notizia perchè dimostra che la città ha “un turismo di elitè”