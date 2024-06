Genova – Un giovane di 18 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine per aver rubato un portafoglio dalla borsa di una donna che stava camminando in via Avio, nel quartiere genovese di Sampierdarena.

Per sua sfortuna è stato visto da una pattuglia della Polizia che stava passando da lì in quel momento e gli agenti si sono messi subito all’inseguimento. Il 18enne è entrato in stazione e mentre stava per salire su un treno è stato bloccato da un paio di agenti della Polfer, allertati dai colleghi.

Per il 18enne sono così scattate le manette, mentre il portafoglio è stato restituito alla legittima proprietaria.