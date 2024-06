La Spezia – Grave incidente sul passo del Bracco questa mattina, intorno alle 12, con lo scontro tra due moto che ha causato il ferimento di tre persone. Ancora da ricostruire ‘esatta dinamica dell’impatto che ha portato alla rovinosa caduta dei tre centauri che sono stati trasferiti in ospedale. Uno di loro risulta essere piuttosto grave.

Sul posto, lungo la strada che collega le province di Genova e La Spezia, sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Sesta Godano e di Brugnato e i mezzi delle forze dell’ordine che hanno avviato le prime indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Per uno dei feriti si è reso necessario il trasferimento in elicottero con il mezzo aereo dei vigili del fuoco.

Il passo del Bracco è rimasto chiuso a lungo per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

Da tempo residenti della zona lamentano le corse di mezzi a due ruote che usano la strada piena di curve del Bracco per sfidarsi in folli corse e per “mettere alla prova” moto di grossa cilindrata che, passando, emettono rumori udibili a lunga distanza e che potrebbero essere facilmente individuate e fermate.