Genova – Ancora una nottata di passeggiate di cinghiali per le strade della città ed ancora allarme e interventi della polizia locale per la sicurezza dei cittadini.

Le prime segnalazioni sono arrivate dalla zona di via Timavo, corso Europa, a Borgoratti, intorno alle 21. Una famigliola di cinghiali, presumibilmente la stessa che si sposta ogni sera in zona da settimane, ha deciso di passeggiare per strada alla ricerca di spazzatura abbandonata e di un facile spuntino.

L’allarme è scattato ed è stato inviato un messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti di passaggio nella zona.

Intorno alle 23 una segnalazione ha invece riguardato la zona di San Fruttuoso con alcuni grossi esemplari di cinghiale che passeggiavano tranquillamente per via Torti.

Anche in questo caso è scattata l’emergenza con invio di messaggi e pattuglia a garantire la sicurezza dei passanti.

Intorno alla mezzanotte altra famigliola di cinghiali ed altre passeggiate nella zona di corso Sardegna e via Pertusio, ancora a San Fruttuoso.

Anche in questo caso il timore era di un incidente stradale causato dagli animali liberi per strada.

Le associazioni ambientaliste tornano a domandarsi come sia possibile che i cinghiali siano completamente scomparsi nel greto del Bisagno dove erano presenti in branchi di decine di esemplari mentre sembrano proliferare tranquillamente e senza problemi nel resto della città.

Appare quantomeno improbabile che la causa sia la peste suina africana invocata ufficialmente al momento della scomparsa dei cinghiali. Malattia che difficilmente potrebbe essere stata “contenuta” al solo greto del Bisagno.

