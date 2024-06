Genova – Qualche bicchiere di troppo e una frase di insulto alla bandiera davanti ad un bar di Cornigliano è scoppiata una rissa. Pugni, calci ma anche coltellate, ieri sera, prima della partita tra Italia e Albania, accanto ad un locale di via Cornigliano, nell’omonimo quartiere del ponente cittadino.

Dalle prime ricostruzioni sembra che ancora prima dell’incontro si sia alzata la tensione tra un gruppo di cittadini albanesi e uno di italiani e che una battuta offensiva sul Tricolore, accompagnata da precedenti abbondanti bevute, abbia surriscaldato gli animi sino ad un vero e proprio scontro senza limiti.

Diverse persone hanno iniziato a spingersi e insultarsi e poi sono passate alle mani mentre tutto attorno la maggior parte dei clienti si allontanava e chiamava le forze dell’ordine.

Tra pugni e calci sono spuntati coltelli e cocci di bottiglia e quattro persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave.

Tutti e quattro sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e smistati nei pronto soccorso cittadini.

Le indagini hanno portato al fermo di due persone che avrebbero innescato la rissa.