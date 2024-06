Genova – Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in Lungo Polcevera nel quartiere genovese di Pontedecimo, dove intorno alle 11:40 una donna è stata travolta da un’auto in transito.

Al momento non è chiara la dinamica del sinistro stradale. La donna è rimasta ferita in maniera grave, riportando una frattura alla gamba e un trauma cranico. Per lei si è reso necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire quanto accaduto e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.