Ospedaletti (Imperia) – Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri dopo l’agguato che si è verificato in località Punta Porrine ai danni di un uomo di 60anni, titolare di uno dei locali più famosi di Ospedaletti.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato aggredito sotto la propria abitazione mentre stava parcheggiando lo scooter. Proprio in quel momento, uno o più malviventi l’avrebbero colto di sorpresa iniziando a picchiarlo. Il 60enne ha riportato la frattura di un braccio e una profonda ferita alla testa, per la quale si sono resi necessari dieci punti di sutura.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per cercare di risalire all’identità degli aggressori. Al momento non sono chiare le cause del pestaggio, anche se sarebbe esclusa l’ipotesi di una rapina: alla vittima, infatti, non è stato portato via alcun oggetto di valore.