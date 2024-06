Genova – Due ragazzini che si incontrano per caso al semaforo di via Caprera, tra Albaro e Sturla e si sfidano ad uno “sparo”, una gara di velocità su un breve percorso.

Moto “truccate” e probabilmente illegali.

La scena è stata filmata dagli stessi protagonisti e pubblicata su Tik Tok confermando il sospetto che anche nel capoluogo ligure ci siano “percorsi di gara” dove giovani e meno giovani si sfidano in moto e in auto come spesso denunciato nella zona di Quezzi e di Marassi Alta (viale Bracelli, via Robino, zona Biscione).

Un fenomeno che di solito resta confinato al segreto ma che, in questo caso, emerge in tutta la sua pericolosità