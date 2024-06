Una perturbazione sta per interessare la Liguria tra la giornata di domani e lunedì portando un aumento delle nuvole, temporali con precipitazioni anche a carattere di grandine e brusco calo delle temperature.

Queste le previsioni di Arpal per le prossime ore:



Domani, domenica 23 giugno 2024

Tempo perturbato e instabile: precipitazioni diffuse anche a carattere di temporale o rovescio, con bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone (possibili allagamenti

localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, locali downburst, grandine e fulmini, possibili piccoli smottamenti)

Cumulate significative sulle zone C ed E (levante).

Venti settentrionali anche rafficati fino a burrasca su A e B, forti su D, tra

moderati e forti altrove. Mare molto mosso su C in scaduta

Lunedì 24 giugno 2024

Permangono condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse su tutta la regione e cumulate significative su BCDE.

Possibili locali rovesci o temporali anche moderati, in particolare sul Levante.

Venti settentrionali di intensità forte, anche rafficati, su tutte le zone.