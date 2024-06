Varigotti (Savona) – Curioso incidente sul lungomare della cittadina della riviera ligure di ponente dove un grosso Suv ha abbattuto un lampione dell’illuminazione pubblica con una manovra ancora oggetto di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Alcuni passanti hanno allertato la polizia locale quando hanno visto che il grosso e pesante lampione si inclinava pericolosamente verso il marciapiede, sotto la spinta del veicolo.

Non è chiaro se si sia trattato di un errore in manovra, con la retromarcia innestata invece della prima, ma, di fatto, sembra che l’urto sia stato molto forte.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il lampione e i carabinieri che hanno identificato la persona al volante e che ora dovrà risarcire tutti i danni e “spiegare” cosa è effettivamente successo.