Monterosso (La Spezia) – La spiaggia “dello scoglio” tra le prime 10 spiagge più belle d’Europa secondo un sondaggio commissionato dalla piattaforma di prenotazioni online Omio.

La spiaggia ligure figura al 5° posto nella graduatoria europea e al primo posto tra le spiagge italiane. A seguire, in Italia, la spiaggia di Sansone all’Isola d’Elba (al nono posto in Europa) e la spiaggia di Tropea, in Calabria.

Un confronto tra spiagge che si basa sulla bellezza ma anche sui servizi offerti e sul loro “costo”.

Certamente la Liguria può vantare altre spiagge altrettanto belle e suggestive ed in grado di competere con località indicate nella speciale classifica “europea” e il flusso di turisti in continuo aumento, specie nelle Cinque Terre ben lo evidenzia.

Un patrimonio naturale che va preservato e valorizzato anche con adeguati servizi di trasporto e di ricettività.