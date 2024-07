Periodo di tempo più stabile e soleggiato in Liguria, con temperature in media con il periodo. Condizioni che dovrebbero caratterizzare il meteo fino alla seconda parte del weekend, quando un disturbo in quota potrà interessare marginalmente l’Italia Settentrionale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 4 Luglio 2024

Già dal mattino condizioni ampiamente soleggiate o con cieli poco nuvolosi, con qualche nube presente nel settore interno.

Stesso copione nel corso del pomeriggio, seppur con un aumento delle nubi specialmente nell’interno di Levante e di Ponente.

Venti inizialmente moderati da Nord sul settore centrale, cui segue una rotazione dai quadranti meridionali, a carattere di brezza.

Mare mosso al mattino, in scaduta a poco mosso nel corso della giornata.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento sul settore centrale e interno di levante, stazionarie altrove.

Sulla costa temperature minime tra +17/+22°C – Max: +24/+27°C

Nell’interno temperature minime tra +11/+17°C – Max: +18/+28°C