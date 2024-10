Genova – Riaprirà domani, con un ritardo di 20 giorni sulla stagione balneare, la spiaggia libera dei Capo Marina, in corso Italia. Nei giorni scorsi le proteste per la mancata apertura al pubblico sono arrivate al culmine e il Comune ha annunciato che lo stabilimento, attrezzato per assicurare anche l’utilizzo da parte di persone con disabilità, è stato annunciato per domani, sabato 6 luglio 2024.

In una nota diffusa oggi dal Comune è stato comunicato che sono stati stanziati oltre 125mila euro per ampliare la spiaggia libera e per incrementarne sicurezza e accessibilità.

“I lavori – si legge nella nota – consentiranno di ricavare una nuova porzione di arenile con altre 32 postazioni per disabili. Prevista la demolizione delle strutture pericolanti post incendio e la messa in opera della scala per l’accesso diretto da Corso Italia.

Lavori che inizieranno la prossima settimana, sempre secondo l’annuncio di Tursi, e la notizia degli ulteriori interventi sta già agitando chi sperava di poter utilizzare subito e per il resto dell’estate, la spiaggia libera.

Il Comune – sempre nella nota – assicura che l’accesso e la “fruibilità” della spiaggia libera non saranno limitati dai lavori.

In attesa di verificare come si potrà conciliare la presenza dei bagnanti con l’esigenza di operare in sicurezza, si legge nella comunicazione del Comune che “i nuovi lavori prevedono, nel dettaglio: il ripristino delle cabine spogliatoio a seguito dell’avvenuta bonifica dei tetti in amianto; la movimentazione delle pedane; la realizzazione di piazzole e percorsi per disabili; la messa in sicurezza dell’area dei servizi igienici e delle scogliere devastate dalle mareggiate; il montaggio e il posizionamento di una nuova scala di collegamento con Corso Italia. Tali interventi consentiranno di realizzare 32 nuove postazioni per le persone disabili”.

Sempre secondo il Comune di Genova i lavori di adeguamento della spiaggia degli ex Capo Marina si aggiungono a quelli di abbattimento delle barriere architettoniche, recentemente portati a termine e consistenti nella realizzazione di una rampa inclusiva di collegamento tra la spiaggia e i 10 posti auto per disabili posti in via Forte di San Giuliano, oltre a servizi igienici e docce accessibili.

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Demanio Marittimo Mario Mascia, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di adeguamento della spiaggia libera e inclusiva degli ex capo Marina, in corso Italia.

«Si tratta di lavori molto importanti – ha spiegato l’assessore comunale al Demanio Marittimo Mario Mascia – frutto della progettazione elaborata dai nostri uffici comunali, in primis quelli per le Spiagge Inclusive e per l’Abbattimento delle barriere architettoniche, nel corso delle continue e proficue interlocuzioni, passo dopo passo, con il Disability Manager e la Consulta dei Diritti delle persone con disabilità coordinata da Fabio Pienovi, che hanno portato anche alla creazione della nuovissima app di prenotazione da parte di Lorenzo Pagnoni. Lavori che si svolgeranno su aree di litorale ritornate nella disponibilità del Comune di Genova grazie alla rinuncia ad aprile inoltrato, da parte del concessionario e all’esito di un iter burocratico piuttosto articolato, che ha coinvolto, per quanto di competenza, oltre a diversi nostri uffici e Direzioni comunali, sulle prime anche la Città Metropolitana e da ultimo la ASL per quanto riguarda la bonifica dell’amianto sulle coperture delle cabine di pietra. Con la collaborazione della responsabile per le Spiagge Inclusive e di Bagni Marina Genovese – prosegue Mascia – siamo riusciti ad accelerare al massimo l’esecuzione di interventi fondamentali per dare nuovo respiro alla spiaggia libera e inclusiva degli ex Capo Marina, con l’obiettivo di incrementarne ampiezza, sicurezza e accessibilità, e con gli importanti presidi assicurati nel quadro dei progetti Genoa Sea Inclusion e Startappe. Il cantiere non interferirà con la spiaggia e tutti i bagnanti, a partire da sabato mattina, potranno tranquillamente usufruire di questa meravigliosa porzione di litorale, destinata prossimamente a diventare ancora più grande, confortevole e accessibile, grazie anche alla nuova scala di collegamento da corso Italia».

Come accedere alle spiagge inclusive:

Anche quest’anno la spiaggia degli ex Capo Marina avrà un presidio di Genoa Sea Inclusion, il progetto realizzato da Comune di Genova e Bagni Marina Genovese per garantire a tutti l’accesso alle spiagge del litorale genovese, attraverso la realizzazione di spazi attrezzati e il supporto di personale idoneo e formato a tale scopo.

Il servizio, offerto dal Comune di Genova, è rivolto a persone con disabilità motoria, fragilità, anziani e mamme con bambini.

Il progetto “Spiagge Inclusive” nasce dall’esigenza di garantire a tutti l’accesso alle spiagge del litorale genovese, attraverso la realizzazione di spazi attrezzati e il supporto di personale idoneo e formato a tale scopo.

Il servizio viene offerto, a titolo gratuito, presso otto spiagge che possono essere allestite con: lettini adatti ad accogliere persone con disabilità motorie, spazi coperti da ombrelloni o gazebo, piscinette per rinfrescare gli utenti, passerelle in pvc che garantiscono l’accesso alla spiaggia e il collegamento ai servizi igienici, alle docce e a spogliatoi. Inoltre, sono messe a disposizione sedie Job o Sand & Sea per l’accesso al mare.

Sono 8 le spiagge libere inclusive a disposizione delle persone con disabilità e a ridotta capacità motoria: a Vernazzola; “Tritone” di Sturla; Boccadasse; “San Giuliano” ed ex Capo Marina di corso Italia; “Easy Beach” di Pegli; “Janua” di Vesima; “la spiaggia dei Bambini” di Voltri.

L’accesso senza prenotazione è consentito presso le spiagge “San Giuliano” e Boccadasse.

Per le altre spiagge – Vernazzola; “Tritone” di Sturla; ex Capo Marina di corso Italia; “Easy Beach” di Pegli; “Janua” di Vesima; “dei Bambini” di Voltri – la prenotazione è obbligatoria attraverso il servizio online al link https://www.spiaggeinclusivegenova.it/

In sede di prenotazione, sarà necessario fornire i dati utili all’erogazione del servizio (nominativo, spiaggia di interesse, e-mail, fascia oraria desiderata scelta tra 9.00 – 14.00 oppure 14.00 – 18.00).

La prenotazione, in base ai posti disponibili sul momento, è immediata accedendo all’applicazione nella sezione dedicata: subito dopo la prenotazione, l’utente riceverà un’e-mail di conferma. Il servizio è gratuito.

Ulteriori info possono essere richieste anche telefonicamente per chi ha meno dimestichezza con le nuove tecnologie, al 375-8571798 (numero unico per informazioni e supporto su tutte le spiagge relative al servizio).

Infine, per aiutare l’utenza più fragile è stato predisposto un apposito servizio di ascolto. Il responsabile del progetto “Spiagge Inclusive” potrà essere contattato con le seguenti modalità:

– Telefono, 010-5579813

– E-mail: spiaggeinclusive@comune.genova.it