Ventimiglia (Imperia) – Ha perso il controllo della vettura e si è ribaltata. Brutto incidene fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente, ieri sera, intorno alle 21,30 in via Bandette.

Una donna di 70 anni è rimasta coinvolta nell’impatto dell’auto contro altre vetture per poi ribaltarsi su un lato.

Subito soccorsa da alcuni passanti, la donna è riuscita ad uscire dalla vettura senza l’aiuto dei vigili del fuoco ed almeno apparentemente senza gravi ferite.

Sul posto sono accorsi i mezzi della Croce Rossa di Bordighera e la donna è stata trasferita per precauzione e controlli all’ospedale di Bordighera.

In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto anche se, al momento, non risultano altri veicoli coinvolti.