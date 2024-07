Genova – Altra nottata di passeggiate per la popolazione di cinghiali che circola per la città. Un evento ormai talmente consueto che la messaggistica del Comune di Genova ha adottato emoticon – le cosiddette “faccine” – per i messaggi di allerta.

La prima segnalazione è arrivata poco prima delle 22 da via san Bartolomeo del Fossato e da via Pescio, nel quartiere di Sampierdarena.

L’avvistamento ha messo in moto l’ormai consueto meccanismo con diffusione di un messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti di passaggio e invio di pattuglia per garantire la sicurezza dei cittadini.

Poco dopo altra segnalazione dal quartiere di Marassi e precisamente da via Robino dove un grosso cinghiale cercava cibo tra i bidoni della spazzatura dove i soliti incivili continuano ad abbandonare i rifiuti all’esterno dei cassonetti.

Anche in questo caso, visto il pericolo di un impatto con moto o auto di passaggio, è scattata la messaggistica di allerta che invita alla massima prudenza alla guida.

Poco prima delle 23 un’altra segnalazione per corso De Stefanis dove una famigliola di cinghiali passeggiava tranquillamente tra marciapiede e strada.

Anche in questo caso messaggio di allerta e invio di una pattuglia per garantire la sicurezza dei passanti.

Ecco i messaggi del Comune di Genova con la nuova “simbolistica” di emoticon.

POLIZIA LOCALE 🚔 via san Bartolomeo del Fossato/Via Pescio segnalato cinghiale 🐗 prestare attenzione ⚠️



POLIZIA LOCALE 🚔 Via Robino segnalato cinghiale 🐗 prestare attenzione ⚠️



POLIZIA LOCALE 🚔 corso De Stefanis segnalati cinghiali 🐗 prestare massima attenzione