Liguria – E’ una mattinata da incubo quella che stanno vivendo centinaia di automobilisti lungo le Autostrade della nostra regione. Le situazioni più complicate si stanno vivendo in A10 e in A7.

Lungo la Genova-Ventimiglia in direzione ponente il traffico risulta bloccato tra Arenzano e Celle Ligure, con 6 chilometri di coda a causa di un tamponamento che ha coinvolto cinque vetture. Oltre ai pesanti disagi sul traffico, si segnalano tre persone rimaste ferite che sono state trasportate in codice giallo e in codice verde all’ospedale San Paolo di Savona.

Non va meglio in A7 nel tratto compreso tra Busalla e il bivio tra l’A12 e l’A10: qui, a partire da poco dopo il casello di Genova Bolzaneto, inizia una coda di circa cinque chilometri.