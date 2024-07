Genova – Dopo il successo tutto sold out del tour nei Palasport e due live all’Arena di Verona, la cantante Annalisa sbarca nel capoluogo ligure per il concerto che si terrà mercoledì 17 luglio.

“Tutti nel vortice Outdoor”, il tour estivo che continuerà fino al 17 agosto con una serie di concerti in festival prestigiosi.

Con 42 dischi di platino e 12 Oro Annalisa è la donna più certificata del 2024 e ottenendo il “Quinto Platino” con “Mon Amour” e “Bellissima” è la prima artista solista a raggiungere questo risultato.

Con tre singoli nella Top 50, oltre che nella classifica ufficiale singoli Fimi/Gfk, Annalisa è l’artista femminile più ascoltata su Spotify e la prima donna ad entrare nella classifica globale di Billboard USA nella top 100. Il nuovo singolo di Annalisa è una collaborazione con Tananai nel brano “Storie Brevi”, che uscito il 7 giugno, sta scalando tutte le classifiche musicali.

Prima di lei, alle ore 20, si esibirà l’artista Juma.