Genova – Fiamme nella cucina dell’edificio che ospita la Fondazione Renzo Piano in via Rubens, tra Voltri e Vesima. L’allarme è scattato intorno alle 3 della notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio 2024 nel locale che ospita la cucina e subito sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno inviato una squadra.

Accertato che nei locali non ci fossero persone in difficoltà, i pompieri hanno rapidamente spento le fiamme ed avviato la bonifica e le prime indagini per accertare l’origine dell’incendio che non avrebbe provocato feriti o danni gravi.

Ad essere stata interessata è la palazzina che si affaccia sul mare, a livello strada in via Rubens.