Il campo di alta pressione anticiclonica presente sul Mediterraneo si rinforza ancora difendendo il nord Italia dal passaggio di perturbazioni e portando condizioni di tempo soleggiato e temperature in lenta ma costante aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 15 Luglio 2024

Giornata con condizioni di tempo soleggiato specialmente al mattino, con qualche innocuo cumulo in formazione nel corso del pomeriggio nell’interno centro-occidentale.

Possibile formazione di temporali nel pomeriggio sulle Alpi e prealpi Liguri sul lato piemontese, che non interesseranno però il suolo ligure.

Venti deboli al più moderati a regime di brezza.

Mare poco mosso, localmente quasi calmo specialmente sul Savonese.

Temperature minime generalmente stazionarie, in aumento nell’interno di levante; massime in aumento specialmente sul settore centrale, stazionarie nel levante costiero.

Sulla costa temperature minime tra +19/+25°C e massime tra +25/+33°C

Nell’interno temperature minime tra +12/+19°C e massime tra +24/+34°C