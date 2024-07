Genova – Un episodio di violenza si è verificato nel corso del primo pomeriggio di ieri, martedì 16 luglio, lungo la passeggiata Anita Garibaldi a Nervi.

Poco dopo l’ora di pranzo, un 19enne ha chiamato le forze dell’ordine raccontando di esser stato aggredito e rapinato da un uomo. Secondo quanto denunciato dal giovane, un turista, un 50enne si sarebbe avvicinato a lui, intimandogli di consegnargli il denaro che aveva in tasca. Prima di fuggire, l’avrebbe colpito con un violento pugno al volto.

Oltre alla polizia, sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ragazzo e l’hanno successivamente trasportato in codice giallo, di media gravità, all’ospedale San Martino di Genova. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità dell’aggressore. In tal senso, potrebbero essere visionate le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’accaduto.