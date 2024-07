Genova – Non accenneranno a diminuire caldo e temperature attese nei prossimi giorni a Genova, almeno fino alla giornata di sabato 20 luglio.

Se già per la giornata di oggi e per quella di domani la Protezione Civile del Comune di Genova ha segnalato l’Allerta 1 per le alte temperature attese che toccheranno anche i 34 gradi percepiti, sabato la situazione dovrebbe peggiorare ulteriormente.

Per quel giorno, infatti, è stato emesso il primo bollettino arancione dell’estate 2024. Questo prevede “temperature elevate e condizioni metereologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione”. La temperatura massima arriverà a toccare i 31 gradi, mentre quella percepita sarà addirittura di 35.