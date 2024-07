Aggiornamento delle 12 – Riceviamo e volentieri pubblichiamo un chiarimento inviato dagli uffici del Terminal PSA di Pra’:

il disservizio mondiale dell’aggiornamento del software IT CrowdStrike, sta impattando diverse realtà in tutto il mondo e ha avuto ripercussioni anche sulle operazioni import del terminal di Genova Pra’, che sono state gestite manualmente nelle prime ore del mattino.

Le operazioni di banchina, ferrovia merci ed export si sono svolte normalmente e non sono state coinvolte dall’aggiornamento di CrowdStrike.

Le operazioni sono state ripristinate a Genova Pra’ e la situazione è tornata alla normalità.

Genova – Altra mattinata di lunghe code, che questa volta interessano le zone a ponente della città. Un problema ai sistemi operativi del varco portuale Psa a Pra’ – legato al down di alcuni software diffusi da windows a livello mondiale – sta causando pesanti disagi alla circolazione nelle zone limitrofe. Sono centinaia i camion che sono rimasti bloccati, mandando in tilt il traffico.

Oltre che sulla viabilità ordinaria, le ripercussioni si fanno sentire anche sulle Autostrade: la situazione più complessa si registra in A10 tra il casello di Arenzano e quello di Pra’, dove si segnalano ben cinque chilometri di coda. Traffico intenso anche nella direzione opposta, nel tratto compreso tra Pegli e Pra’.

Infine, i disagi si registrano anche lungo l’A26 in direzione sud, con lunghe code tra Masone e il bivio A10/A26.