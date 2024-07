Dolceacqua (Imperia) – Un grave incidente si è verificato nel corso della notte appena trascorsa lungo la Strada Provinciale 64. Un uomo a bordo di una macchina avrebbe perso il controllo del mezzo, prima di schiantarsi contro un muro e ribaltarsi.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine e i sanitari del 118. L’uomo è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Ancora da chiarire la dinamica e la cause del sinistro stradale: al momento, sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto in maniera autonoma e che non siano coinvolti altri mezzi.