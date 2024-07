Genova – Famigliola di cinghiali ancora a spasso per le vie di Marassi, questa mattina. In via Bertuccioni l’abbondante presenza di sacchetti della spazzatura fuori dai bidoni ha richiamato una mamma con i suoi cuccioli e il “banchetto” sta proseguendo ben oltre l’alba.

La presenza degli animali, sino ad ora tranquilli, ma a rischio incidenti per i loro imprevedibili spostamenti, è stata segnalata, soprattutto sui social del quartiere dove la presenza della famigliola è un fatto ormai ben noto da un mesetto.

Mamma cinghiale aveva deciso persino di sdraiarsi in mezzo alla strada, in viale Bracelli, sempre a Marassi, per allattare i cuccioli incurante del pericolo.

Curiosamente la notizia della presenza dei cinghiali in via Bertuccioni non è ancora stata rilanciata dalla messaggistica del Comune che di solito avverte automobilisti e motociclisti del possibile pericolo di un incidente anche grave.

(foto da Facebook)