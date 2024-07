Genova – Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche di Barbara Agostinelli, l’infermiera di 54 anni scomparsa da casa, a Quezzi, domenica scorsa. Il ritrovamento dello scooter rosso della donna nella zona del Biscione, sulle alture di Marassi ha fatto concentrare lì le ricerche che vengono ora effettuate anche con droni e con cani molecolari.

Nella zona ci sono ampie aree boschive ma anche ruderi e fortificazioni che verranno perlustrate nella speranza di ritrovare la donna che da domenica non ha più dato notizie di se.

Il telefono scarico ed un appuntamento “saltato” preoccupano in particolar modo familiari e amici della donna che la cercano senza sosta da giorni.

Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e volontari della Protezione Civile cercano la donna sentiero per sentiero e nel quartiere di Marassi si organizzano battute mirate da parte di gruppi sportivi e associazioni che conoscono molto bene i sentieri e i luoghi.

Dalla zona del Biscione e della Torre di Quezzi si diramano diversi percorsi da fare a piedi e che portano verso San Desiderio, verso Forte Ratti e verso il monte Fasce che la donna avrebbe citato recentemente in un post sui social.