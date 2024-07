Genova – Ennesima giornata difficile sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure a causa di incidenti e code che si sono formate. Sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia auto e camion incolonnati dalle 8 del mattino a causa di un tamponamento a catena sul nuovo ponte sul Polcevera in direzione Genova.

Sino a 7 km di coda si sono formati tra i caselli di Genova Prà e il ponte e l’allacciamento con la A7 Genova Milano.

Coda e disagi anche sulla A7 tra Bolzaneto e Ronco Scrivia a causa di un altro incidente stradale che ha provocato altra coda e ritardi nei tempi di percorrenza.

Solo ieri la notizia dei Trasportatori che minacciano di bloccare le autostrade liguri se non arriveranno indennizzi e risarcimenti per le tempistiche di viaggio prolungate e i disagi costanti causati dai lavori.

Anche le associazioni dei Consumatori chiedono che i tratti interessati dai lavori vengano resi gratuiti per indennizzo per tutti gli automobilisti e non solo per quelli che usano App e servizi elettronici.