Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo si rafforza ulteriormente allontanando perturbazioni e correnti fresche. Ne consegue un periodo di tempo più stabile e soleggiato con temperature ancora in rialzo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 27 Luglio 2024

Su tutta la regione tempo stabile e soleggiato. Possibili foschie al primo mattino e uno sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne con qualche isolato temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Venti deboli meridionali o in regime di brezza.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature pressochè stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +22/+25°C – Max: +29/+32°C

Nell’interno temperature minime tra +16/+22°C – Max: +25/+33°C