Rossiglione (Genova) – E’ stato ritrovato sano e salvo il pensionato di 89 anni che si era allontanato da casa ieri sera, venerdì 26 luglio, senza poi tornare.

L’allarme è scattato al tramonto quando i familiari si sono spaventati non vedendolo rientrare e hanno subito chiamato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli uomini della protezione civile e sono scattate le ricerche.

Fortunatamente l’uomo è stato ritrovato sano e salvo, solo un pò confuso, e trasferito in ospedale per accertamenti perché non ricordava più la strada di casa.