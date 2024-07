Genova – Una banale lite legata a questioni di viabilità e precedenza è terminata a bastonate e pugni in faccia. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in via Campi, in Valpolcevera, e ha visto protagonisti due uomini di 33 e 48 anni.

Secondo quanto ricostruito, il più giovane che si trovava alla guida di un furgone non avrebbe dato la precedenza all’altro che stava per attraversare la strada. Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti.

Una volta giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno avuto il difficile compito di ricostruire quanto accaduto: il 48enne, che avrebbe colpito il rivale con un bastone causandogli la rottura di un dente, avrebbe raccontato di aver reagito dopo esser stato colpito con un pugno in faccia. Diversa, invece, la versione del 33enne, che avrebbe detto di esser stato aggredito per primo. Entrambi sono stati denunciato per lesioni.