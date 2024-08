Genova – Iniziano i disagi e le prime code in un pomeriggio che si preannuncia difficile lungo le Autostrade della nostra regione. Prime code in A7, all’altezza del bivio A10/A12, a causa di un veicolo in avaria.

La situazione non è migliore in A12: verso Genova tre chilometri di coda tra Sestri Levante e Lavagna sempre per un veicolo in avaria, mentre si segnalano tre chilometri di coda tra il bivio con l’A7 e il casello di Genova Est in direzione ponente. Sempre verso Rosignano, altri tre chilometri di coda nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco per un incidente.

Infine, in A10, traffico intenso tra il casello di Genova Aeroporto e il bivio con l’A7, sempre in direzione del capoluogo.