Cogoleto (Genova) – Un’auto in fiamme sulla statale Aurelia, nei pressi del campo da calcio, e traffico bloccato per sicurezza in entrambe le direzioni.

L’allarme è scattato intorno alle 21,30 quando la vettura ha improvvisamente preso fuoco fermandosi a lato strada, in direzione Genova.

Le fiamme sono scaturite dal vano motore ed in breve hanno avvolto l’intero veicolo.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

notizia in aggiornamento