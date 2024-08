Rapallo (Genova) – La polizia ha denunciato 5 persone per la rissa scoppiata il 3 agosto nel centro storico, con scene di panico tra i turisti e lancio di tavolini e sedie in una delle zone più frequentate della cittadina della riviera ligure.

Le persone, di età compresa tra i 25 ed i 38 anni, sono accusate di essere responsabili della rissa avvenuta lo scorso sabato, 3 agosto, alle ore 19.30 nel Centro Storico di Rapallo.

Le indagini, immediatamente avviate da parte degli investigatori del Commissariato di Rapallo, attraverso le testimonianze raccolte sul posto e la visione dei video, hanno permesso di ricostruire la precisa dinamica del fatto e identificare in breve tempo i 5 soggetti che hanno partecipato alla rissa.

Gli investigatori hanno appurato che l’azione ha avuto inizio in Piazza Garibaldi con lo spruzzo di una sostanza urticante al peperoncino da parte di un soggetto contro il gruppo dei contendenti che era seduto ad un tavolo all’esterno di un locale. Da qui, ne è nata una rissa che si è svolta nella adiacente Piazza del Pozzo, nella zona in cui due esercizi pubblici hanno tavoli all’aperto che in quel momento erano tutti occupati da clienti che stavano consumando cibi e bevande.

Gli indagati si sono fronteggiati proprio nello spazio ristretto compreso tra i due locali e per colpirsi hanno scagliato, gli uni contro gli altri, tavoli e sedie, sia di plastica che di metallo, bottiglie, bicchieri e altre suppellettili. Un cavalletto in metallo che in origine era un cartello pubblicitario è stato utilizzato come arma contundente.

Tempestivamente è giunta sul posto la Volante del Commissariato di Rapallo e personale della Squadra Investigativa.

La repentinità dell’intervento ha permesso al personale del Commissariato di P.S. di Rapallo, che sta conducendo le indagini, di individuare fin da subito gli autori del reato.

Due di questi, appartenenti a fazioni contrapposte, hanno riportato negli scontri ferite da taglio alle mani, sono stati trasportati a mezzo ambulanza presso il Pronto Soccorso di Lavagna dove sono stati refertati rispettivamente con 10 e 15 giorni di prognosi. Immediatamente è scattata l’attività investigativa che si è protratta nella notte ed è proseguita il giorno successivo mediante il reperimento di ogni informazione utile alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione delle responsabilità personali di ciascun partecipante alla rissa.

Lunedì, gli esiti delle investigazioni hanno permesso di deferire all’Autorità Giudiziaria con cinque persone per il reato di rissa aggravata. Rimane salva la presunzione di innocenza per tutti gli indagati fino a condanna definitiva.

Ai 5 soggetti, ieri mattina, è stato notificato anche il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (D.A.C.U.R.) che il Questore di Genova ha emesso nei loro confronti, con il quale si vieta agli interessati di accedere e stazionare, nella fascia serale e notturna fino alle ore 04.00, nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici del Centro di Rapallo, per la durata di un anno.

A seguito dell’accaduto è stata implementata la presenza di pattuglie del Commissariato di Rapallo nel centro storico, in particolare nelle ore serali e notturne.