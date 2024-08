Genova – Ancora famigliole di cinghiali a spasso per le vie cittadine ed ancora pericolo per automobilisti e motociclisti di passaggio. L’ultimo grave episodio ieri notte, intorno all’una, in corso Europa, nel levante genovese, all’altezza del cavalcavia di via Angelo Carrara.

Passanti hanno segnalato la presenza di un gruppetto di cinghiali che camminava senza troppa attenzione per le regole del codice della Strada e quindi rappresentando un potenziale pericolo per i passanti.

La polizia locale ha diramato l’ormai consueto messaggio di allerta con “i disegnini” per mettere in allerta automobilisti e motociclisti ed ha inviato una pattuglia per garantire la sicurezza dei passanti.

Questo il testo inviato poco prima dell’una attraverso il sistema di allerta

“POLIZIA LOCALE 🚔 corso Europa altezza cavalcavia Carrara segnalati cinghiali 🐗 prestare attenzione”

(foto di Archivio)