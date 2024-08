Favale di Malvaro (Genova) – Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del motociclista che ieri pomeriggio è volato con la moto giù da una scarpata mentre percorreva la strada del passo della Scoglina, nel territorio del comune di Favale di Malvaro, nell’entroterra chiavarese.

Il giovane avrebbe perso il controllo della moto per cause ancora da accertare ed è precipitato in una scarpata con un volo di diversi metri.

Fortunatamente all’incidente ha assistito un automobilista che ha subito allertato i soccorso e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi del 118 e le forze dell’ordine.

I vigili del fuoco si sono calati nella scarpata ed hanno immobilizzato il giovane su una speciale barella anti-trauma spinale e lo hanno issato sino al piano strada con un sistema d corde e carrucole.

Qui il personale della Croce Rossa di Cicagna lo ha stabilizzato e preparato per il trasporto in elicottero in considerazione delle gravi condizioni del ferito e dei traumi subiti.

Il mezzo aereo ha trasferito in codice rosso il centauro sino all’ospedale mentre sul posto si procedeva al recupero della moto e alle prime indagini per ricostruire quanto accaduto.

Dalle prime informazioni sembra che non siano coinvolti altri veicoli.